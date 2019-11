Strache will 2020 auf dem Akademikerball tanzen

Die erste studentische Verbindung in Österreich war das 1850 gegründete Corps Saxonia Wien. Die ersten Burschenschaften gründeten sich neun Jahre später. Studentische Vereinigungen kommen ursprünglich aus Deutschland, wo sich Anfang des 19. Jahrhunderts Studenten zusammenschlossen, um ihren Patriotismus während der napoleonischen Fremdherrschaft auszudrücken. Im Unterschied zu schlagenden Burschenschaften sind Corps unpolitisch. Nach wie vor sehen viele schlagende Burschenschaften Österreich als Teil der „Deutschen Nation“, erkennen jedoch Österreich als Staat an.

Schlagende Verbindungen in Österreich unterscheiden sich von jenen in Deutschland unter anderem durch die starke Rivalität mit nichtschlagenden katholischen Verbindungen. Insgesamt gibt es in Österreich an die 500 Verbindungen, wobei Mittelschulverbindungen und akademische Verbindungen unterschieden werden müssen.

Burschenschafter sind vor allem durch Band und Deckel oder ihre „Wichs“ – eine Art Uniform – zu erkennen.