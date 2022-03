Stichwahl-Duelle um Bürgermeistersessel in Tirol: Zwei Städte im Fokus

Die Mehrheitsverhältnisse in den Tiroler Gemeindestuben wurden schon bei den Kommunalwahlen vor zwei Wochen geklärt. Aber bei den Bürgermeister-Direktwahlen konnte in 31 Gemeinden keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen erreichen.

Stichwahlen wird es am heutigen Sonntag dennoch nur in 27 Orten geben. In Nassereith im Außerfern hat der Herausforderer das Handtuch geworfen, in den einwohnerstarken Gemeinden Wörgl, Wattens und Völs haben die Amtsinhaber nach deftigen Niederlagen zurückgesteckt.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen die nun prestigeträchtigen Duelle um die Salzstadt Hall und die Silberstadt Schwaz – beides ÖVP-Hochburgen. Diese zu verlieren, wäre für die auf Gemeindebene in Tirol dominierenden, aber im urbanen Raum schwachen Schwarzen eine bittere Pille.