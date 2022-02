Bei Tiroler Gemeinderatswahlen blieb das große MFG-Beben aus

Die neue Partei schaffte zwar fast überall, wo sie am Stimmzettel stand, den Einzug in den Gemeinderat. Die Zahl der errungenen Mandate hielt sich jedoch in Grenzen – bei Prozentwerten von um die 7 bis über 25 Prozent. Diese sind im Lichte dessen, dass sich die Zahl der Wahlvorschläge von Ort zu Ort stark unterscheidet, mit Vorsicht zu genießen.

Das Waidhofen-Gespenst suchte die Volkspartei in Tirol nicht heim. Anders als in der niederösterreichischen Gemeinde gab es für die Schwarzen keinen Absturz, der sich in einem nahezu deckungsgleichen Höhenflug der MFG widerspiegelte.

Mit Hinblick auf die Landtagswahlen in einem Jahr müssen Platter und den Seinen aber einmal mehr die schlechten Ergebnisse in urbanen und damit einwohnerstarken Ecken des Landes zu denken geben.

Ein echtes Erfolgserlebnis war diesbezüglich eigentlich nur in Wörgl zu verzeichnen. In der Stadt mit ihren rund 14.000 Einwohnern legte die ÖVP um fast 25 Prozent zu und verdrängte mit 37,9 Prozent der Stimmen die SPÖ von Bürgermeisterin Hedi Wechner, die halbiert wurde, von Platz eins. Die Amtsträgerin schaffte es mit Ach und Krach in die Stichwahl gegen VP-Herausforderer Michael Riedhart.