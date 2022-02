Tirol-Wahlen: MFG schafft ersten Gemeinderatseinzug

Bis 15 Uhr waren am heutigen Sonntag bereits in rund 90 von Tiroler 273 Gemeinden, in denen heute Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen stattfinden, die Stimmen ausgezählt. Auch wenn es sich vor allem um kleine Orte handelt, setzte es bereits ein paar Paukenschläge:

In der im Zuge der Coronapandemie besonders in die Negativschlagzeilen geratenen Tourismusmetropole Ischgl ist der dortige Bürgermeister Werner Kurz bei den Gemeinderatswahlen wiedergewählt worden. Dies stellte aber keine Überraschung dar, schließlich war er der einzige Kandidat.