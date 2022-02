Welche Rolle die MFG bei den Tiroler Gemeindewahlen spielt

Bei der Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Gemeinde unmittelbar vor Einführung der Impfpflicht in Österreich erzielte die MFG 17 Prozent und kippte damit die absolute Mehrheit der VP, die um rund 19 Prozent auf 41,3 Prozent abstürzte.

Seither geht das Waidhofen-Gespenst auch in Tirol um. Rein rechnerisch hat die MFG am heutigen Sonntag sogar in vier Gemeinden eine 50:50-Chance auf Bürgermeisterämter. Denn in Sölden, der Marktgemeinde Jenbach, in Buch und Stanz bei Landeck gibt es Duelle mit MFG-Beteiligung.

22 MFG-Bürgermeisterkandidaten

Insgesamt gehen 22-Bürgermeisterkandidaten für die Neo-Partei ins Rennen. Bei einem derartig schnellen Wachstum, stellt sich freilich die Frage, wer da mit welchem Hintergrund aller an Bord geht. "In puncto Glücksritter schauen wir ganz genau hin", sagt Schmidt zur Frage der Kandidtatenauswahl.

In Kufstein sehen die Mitbewerber aber etwa im dortigen MFG-Bürgermeisterkandidaten Lukas Blunder hingegen einen Mann, der vor allem in die Politik will - nachdem er zunächst bei den Neos war und dann offenbar bei der ÖVP anzudocken versuchte.