Steuerbetrug: 200 Taxis „steuerschonend“ betrieben

Bei einer Finanzprüfung wurden die Beamten der Steuer stutzig. Ein einschlägig amtsbekannter Mann will in Wien zweihundert Taxis betrieben haben, doch an Steuern und Abgaben blieb nur sehr wenig übrig.

Die Ermittler befragten daraufhin den Firmenchef und seinem Partner.Dort belasteten sich die beiden gegenseitig. Doch der Partner des Firmenchefs holte hundertsiebenundzwanzig Kisten mit Beweisen und übergab diese den Finanzbehörden.