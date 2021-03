Aufgeflogen: Steuerrückzahlung als Betrugsmasche

Im Zuge der darauffolgenden Hausdurchsuchungen zeigte sich der hohe Professionalisierungsgrad des Täters. Versteckt im Sockel eines Büroschranks sowie hinter einer abgehängten Zwischendecke wurden die FinanzOnline-Zugangsdaten von mehr als 800 Abgabepflichtigen sowie diverse Stempel von Zahnärzten, Zahnkliniken und Augenkliniken, die für die Fälschung der Rechnungen verwendet worden waren, sichergestellt.

Offenbar hat der Wiener über ein Vermittlernetzwerk, das er über Jahre aufgebaut hat, leichtgläubige Opfer gefunden, die selbst noch nie eine Arbeitnehmerveranlagung gemacht haben und in der Hoffnung auf schnelles Geld ihre FinanzOnline-Zugangsdaten hergaben. Er vereinbarte mit den Steuerpflichtigen hohe Provisionen und reichte in weiterer Folge die falschen Arbeitnehmerveranlagungen ein. In den folgenden Jahren reichte er – ohne Wissen der Betroffenen – weitere falsche Arbeitnehmerveranlagungen ein und kassierte die Rückerstattungen.