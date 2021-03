Ibiza-Detektiv drohen bis zu 15 Jahre Haft

Für den als Ibiza-Detektiv bekannt gewordenen Julian H. war die Flucht am 10. Dezember um 10:42 Uhr zu Ende. Der mutmaßliche Organisator des berühmtesten Videos der Nation wurde in der Knaackstraße am Prenzlauer Berg in Berlin festgenommen. Er soll zuvor monatelang bei einem linken Aktivisten/Journalisten untergetaucht sein.

Drei Monate später wurde H. am Grenzübergang bei Schärding von den Deutschen an die österreichischen Behörden übergeben. Seither sitzt er in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft.

Das geht aus einem entsprechenden Gerichtsbeschluss hervor, der dem KURIER vorliegt.