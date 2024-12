Höchstrichter haben entschieden: Keine Lockerungen bei Sterbehilfe

Es ist nicht unbedingt ein Thema, das man zu Weihnachten erwarten würde: Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Sterben? Und was, wenn der oder die Betroffene zwar den Entschluss gefasst hat, aber selbst nicht mehr in der Lage dazu ist, den finalen Schritt einzuleiten?

Im vergangenen September wandten sich mehrere Schwerkranke mit diesem Thema an den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Sie fordern eine Ausdehnung der aktuell gültigen Bestimmungen zur Sterbehilfe. Wochenlang haben die Höchstrichter über das sensible Thema beraten. Am Freitag gaben sie ihre Entscheidung bekannt.

Nur kleine Änderungen

Es wird keine Ausweitungen geben. Allerdings ist es verfassungswidrig, dass nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Sterbeverfügung nach einem Jahr das aufwändige Verfahren erneut durchlaufen werden muss. Das wird aufgehoben und tritt mit 1. Juni 2026 in Kraft.

In der Sterbeverfügung wird der Wille der Person festgehalten, selbstbestimmt sterben zu wollen. Vorab müssen Ärzte Aufklärungsgespräche führen und festhalten, dass die Person an einer schweren, unheilbaren Kranheit leidet.

Zudem sei das "Werbeverbot" in der Sache ebenfalls teilweise verfassungswidrig.

Nikola Göttling und Stefan Mezgolits waren zwei der Antragsteller. Beide leiden an unheilbarer Multipler Sklerose. Sie wollen nicht dahinsiechen, sondern den Zeitpunkt ihres Todes selbst bestimmen.