Grazer Synagoge geschändet: "Ich wollte Message setzen“

„Er hat eine fanatische, paranoide Persönlichkeitsstörung“, beschreibt der Psychiater den 32-Jährigen, der von drei maskierten Justizwachebeamten in den Gerichtssaal begleitet wird. Der Angeklagte während der U-Haft auch gegen Beamte aggressiv zeigt sich am Donnerstag gegenüber Richterin und Staatsanwalt aber betont sanft: „Ich gebe alles zu, was ich gemacht habe. Ich bereue alles.“

Das klang kurz nach seiner Verhaftung noch anders: Im August 2020 wurde der damals 31-Jährige nach mehrtägiger Fahndung aufgegriffen. Er hatte die Synagoge in Graz beschmiert und beschädigt sowie den Präsidenten der Israelischen Kulturgemeinde, Elie Rosen, mit einem Sesselbein verletzt. „Ich hasse alle Juden“, soll der Syrer, der 2013 nach Österreich kam, damals als Motiv genannt haben.