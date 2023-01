Steirerin von Hunden attackiert: Enkel soll Hundeführer bei Heer gewesen sein

Es ist ein Fall, der den Ermittlern viele Rätsel aufgibt: Am Dienstagnachmittag wurde eine 70-Jährige Grazerin durch Hundebisse an Armen, Schultern und Gesicht schwer verletzt. Die Tiere, die sie attackiert hatten, gehörten ihrem Enkel. Er hatte vier Schäferhunde in der Obhut seiner Großmutter gelassen, nur wenige Minuten lang, wie der 26-Jährige aussagte.

Die Tiere wurden in zwei verschiedene Zimmer gesperrt, dürften aber ausgebrochen sein. Als der Mann zurückkam, fand er seine Großmutter verletzt in ihrer Wohnung auf. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die 70-Jährige musste notoperiert werden und liegt derzeit auf der Intensivstation.