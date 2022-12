Steirer wurden 12 Huskys abgenommen: Mann attackierte Polizisten

Eine Beh√∂rdliche Tierabnahme in der steirischen Gemeinde Turnau (Bezirk Bruck-M√ľrzzuschlag) ist am Mittwoch v√∂llig eskaliert. Dem 61-j√§hrigen Besitzer sollten seine zw√∂lf Schlittenhunde abgenommen werden, weil er beh√∂rdliche Auflagen betreffend die Zwingergr√∂√üe nicht erf√ľllte. Der 61-J√§hrige wurde laut Polizei aggressiv, versuchte einen Beamten zu schlagen und wurde festgenommen. Es mussten ihm Hand- und Fu√üfesseln angelegt werden..

Ein Polizist wurde am Finger verletzt. Er brach den Dienst ab und lie√ü sich im Spital versorgen. Strafrechtlich gilt dies als schwere K√∂rperverletzung. W√§hrend der Fahrt zur Polizeiinspektion klagte der 61-J√§hrige √ľber Schmerzen in der Brust. Mit der Rettung wurde er ins Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert und dort station√§r aufgenommen. Wegen der Gef√§hrdungslage wurde ihm seine registrierte Faustfeuerwaffe abgenommen und ein vorl√§ufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Schlittenhunde kamen in zwei Tierschutzeinrichtungen. Der 61-J√§hrige wurde √ľber Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fu√ü angezeigt.