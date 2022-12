Reh verhedderte sich in Wien in einem Netz: Feuerwehr musste anrücken

Ein Reh, das sich am Wiener Heuberg in Hernals in einem Netz verheddert hatte, wurde Donnerstagfrüh von der Wiener Berufsfeuerwehr gerettet.

Ein Anrainer hatte die Rettungskräfte alarmiert. Das Tier hatte sich mit dem Hals und den Läufen in einem Netz, das zwei Grundstücke voneinander trennte, verfangen. Die Feuerwehrleute konnten das verängstigte Tier soweit beruhigen und mit Hilfe einer Decke festhalten. Dann konnte das Netz mit einem Messer entfernt werden.

Das unverletzte Reh konnte schließlich zurück in den Wald getragen werden und wurde dort wieder in die Freiheit entlassen.