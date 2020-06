Steirer kam mit Auto von der Straße ab und krachte gegen Bäume

Ein 47 Jahre alter Mann aus der Südoststeiermark ist am Montag in den frühen Morgenstunden in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Laut Polizei dürfte der Mann einen Fahrfehler begangen haben. Das Auto durchbrach einen Zaun und krachte schließlich gegen zwei Bäume. Ein 22 Jahre alter Beifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der 22-Jährige war am Beifahrersitz gesessen, er wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Südsteiermark in Wagna eingeliefert.

Der Lenker und ein 21-jähriger Mitfahrer, der auf der Rückbank gesessen war, kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Totalschaden, es wurde von der örtlichen Feuerwehr geborgen.