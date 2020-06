Mit Pkw gegen Baum: Autolenker schwer verletzt

Der Lenker wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Wieselburg aus dem Auto befreit werden.

Der Mann war so schwer verletzt, dass ihn der eingesetzte Notarzt noch an der Unfallstelle reanimieren musste. Danach wurde er zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik St. Pölten eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die L6140 war bis kurz vor 23 Uhr nicht befahrbar.