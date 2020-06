Betrunkener Grazer ohne Führerschein baute Unfall

Ein 30-jähriger Grazer hat in der Nacht auf Montag mit seinem Auto auf der Pyhrnautobahn A9 in Gratkorn einen Unfall gebaut. Laut Polizei dürfte ein Reifenplatzer am Fahrzeug Auslöser für den Crash gewesen sein.

Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte rechts und links gegen die Wände des Autobahntunnels Gratkorn II.

Mit demoliertem Auto weitergefahren

Anschließend dürfte der 30-Jährige mit dem demolierten Auto weitergefahren sein und bei Gratkorn die Autobahn verlassen haben. Eine Polizeistreife wurde auf das neben der Straße abgestellte Fahrzeug aufmerksam. Der Lenker und sein 23 Jahre alter Beifahrer saßen im Auto.