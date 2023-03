Steiermark: Zeugen verfolgten Einbrecher

Ein 51 Jahre alter Einbrecher ist am Montagnachmittag im obersteirischen Bruck/Mur festgenommen worden, nachdem sich zwei Zeugen an seine Fersen geheftet und die Position immer telefonisch an die Polizei weitergeben hatten. Der ungarische Staatsbürger war zuvor von einem Bewohner bei einem Einbruch in den Keller eines Mehrparteienhauses überrascht worden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte.