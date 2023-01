Steiermark: Bürgermeister wegen Amtsmissbrauch vor Gericht

Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag der Bürgermeister einer weststeirischen Gemeinde auf der Anklagebank gesessen. Er soll ohne rechtliche Grundlage Genehmigungen für Veranstaltungen in einem Gastgarten ausgestellt haben. Das führte zu einer Anklage wegen Amtsmissbrauch. Der Wirt, zu dessen Lokal der Gastgarten gehört, war mitangeklagt. Der Ortschef fühlte sich in keiner Weise schuldig.

„Es ist ein Fall von Freunderlwirtschaft“, war Staatsanwalt Daniel Weinberger überzeugt. Er schilderte, wie es immer wieder Streit um den Gastgarten eines Lokals beim Hauptplatz gegeben hatte. Der Wirt soll dort ohne gültige Genehmigung Veranstaltungen abgehalten haben, was auch zu Lärmbelästigung für die Nachbarn geführt habe. Außerdem prangerte der Ankläger an, dass der Bürgermeister in einigen Fällen die Genehmigungen ohne Gebühren ausgestellt habe. Der Schaden für die Gemeinde beträgt rund 60 Euro, die der Bürgermeister mittlerweile aus eigener Tasche bezahlt hat.