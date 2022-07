Starkregen in vielen Teilen des Landes möglich

Im Verlauf des Mittwochs zogen in vielen Regionen Österreichs Wolken auf. Der Nachmittag wird vor allem in der Osthälfte weiterhin gewittrig verlaufen, sagt ein Experte des Wetterdienstes Ubimet. Die heftigsten Gewitter treten derzeit im südlichen Waldviertel, aber auch im Süden des Landes - in Kärnten und der Obersteiermark - auf.

Nasser Abend

Auch Richtung Burgenland sollen sich einzelne Regenschauer bilden und es bleibt nass. Im Laufe des Abends und der ersten Nachthälfte wird es dann etwas ruhiger. Starkregen bleibt aber die Hauptgefahr.

Am morgigen Donnerstag bleibt es in der Osthälfte des Landes weitgehend trocken. Einzelne Schauer sind etwa im Salzkammergut nicht ausgeschlossen. Insbesondere im Westen - vom Brandnertal bis ins Ennstal und von Osttirol in Richtung Karawanken ist mit Gewittern zu rechnen.