Stadttiere: Jetzt wohnen auch Tauben im Gemeindebau

Die Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Image der Taube zu wandeln – also weg von der „fliegenden Ratte“. Daran soll eben auch das Forschungsprojekt „Stadttauben“ vom Wildtierservice arbeiten. „Die Tiere sind intelligent und gehören zur Stadt“, sagt Annerl. Daten und Fakten werden dazu erhoben: An drei Tagen wurden jeweils zweimal die Tauben in der Stadt gezählt.

So entsteht eine Karte, die zeigt, wo sich besonders viele Tauben aufhalten: wie etwa am Handelskai, Volkstheater oder Volksgarten. Außerdem werden die Tauben in der Wildtierstation beringt. Sie bekommen einen Ring über den Fuß, der ihren Bezirk und das Alter anzeigt. Und man kümmert sich auch um gefundene oder verletzte Taubenküken, die abgegeben werden. Die Küken sehen übrigens aus wie kleine Raben mit gelben Federn.