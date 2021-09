Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung in Kärnten

Bei der Explosion im Stiegenhaus in Villach am Morgen des 9. Augusts war der größte Schaden an selbigem entstanden. Zwei Wohnungen wurden leicht beschädigt. Eine der Verletzten hatte schwerere Brandwunden davongetragen, die in einer Grazer Spezialklinik behandelt werden mussten.

Nach mehreren vermuteten Brandstiftungen in Klagenfurt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Richtung einer möglichen Serie. Eine Hofer-Filiale war in der Nacht auf den 14. Juli niedergebrannt und mehrere Müllcontainer waren angezündet worden. Laut Kitz habe man hier zwar eine Telefonüberwachung beantragt und bewilligt bekommen, es gebe jedoch noch keinen Tatverdächtigen.