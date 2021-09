Mit 126 km/h durch Wien: Das wird teurer als bisher

Die Höchststrafe beträgt 5.000 Euro, die Mindestentzugsdauer des Führerscheins wurde auf vier Wochen erhöht und ein neues Delikt für die „Beteiligung an unerlaubten Straßenrennen“ eingeführt.

Bald soll in besonders schweren Fällen auch die Beschlagnahmung des Autos möglich sein, kündigte das Verkehrsministerium in einer Aussendung an.