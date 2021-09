In Bereichen wie der Sauna mag das ja okay sein, wenn Frauen ihren eigenen Rückzugsbereich haben. Aber wenn wir jetzt beim Baden auch eigene Zonen fordern, begeben wir uns in das Fahrwasser von patriarchalischen Ländern, wo Frauen „zu ihrem eigenen Schutz“ nur noch hinter verschlossenen Türen baden dürfen. Hier müssen sie keine anzüglichen Kommentare fürchten und können sich geschützt vor dem männlichen Blick wohlfühlen.

Was signalisiert das im Umkehrschluss? Frauen, die im gemischten Bereich baden, bieten sich als Freiwild an? Müssen junge Mädchen Angst haben, sich dort zu bewegen? Dazu kommt das Dilemma für Mütter mit Kindern: Töchter dürfen mit in die Frauenzone, aber Söhne nur bis zu einem gewissen Alter? (Und wer legt fest, ab welchem Alter dieser männliche Blick für andere Frauen unangenehm wird?) Wenn es ein Problem mit Belästigungen und übergriffigen Kommentaren gibt, kann nicht die Lösung sein, Frauen abzusondern. Das macht es nur schlimmer. Vielmehr sollte man an der Wurzel ansetzen: Was spricht gegen Bewusstseinskampagnen in Bädern für einen respektvollen Umgang miteinander? Wir haben es geschafft, HundebesitzerInnen so weit zu bringen, dass sie das Gackerl ihres Lieblings wegräumen – da wird es doch möglich sein, Männern und hormongesteuerten Pubertierenden angemessene Verhaltensregeln im Bad näherzubringen. Notfalls mithilfe von Sanktionen.

Laila Docekal ist Leiterin des Ressorts Lebensart