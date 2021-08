Bloggerin Dariadaria setzt sich für männerfreien Badetag ein

"Wie wäre das? Gerade im Sommer sind viele Plätze, allem voran Freibäder, Orte die für viele weiblich gelesene Personen nicht sicher sind. Während es in manchen Ländern bereits Frauenbäder gibt, ist das Angebot in Österreich quasi nicht existent", heißt es dort. Es gehe allein darum, einen Raum zu schaffen, in dem "Schönheitsstandards, Körpernormen und Male Gaze" (männlicher Blick, Anm.) keinen Zutritt bekommen.

Angesprochen sind dezidiert nicht nur biologische cis-Frauen, sondern auch lesbische, intersexuelle, nicht-binäre und transgender (FLINT). Für sie alle wird es einen eigenen Abschnitt geben, die 3 Euro Eintritt kommen einer Frauenorganisation zugute, so Alizadeh.