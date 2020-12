Staatsanwalt verhörte syrischen Stasi-General

Dem Vernehmen nach weist General H. die Vorwürfe zurück, an Folterungen beteiligt gewesen zu sein. Laut seinem Anwalt Timo Gerersdorfer habe H. dem berüchtigten Ermittlungskomitee in Rakka nicht angehört, das für die Verhöre der Gefangenen zuständig war. H. sei weder an Kriegsverbrechen noch an Folterungen beteiligt gewesen oder verantwortlich für solche.

Wie berichtet, wurde Khaled H. vom Mossad nach Österreich gebracht, wo er im Rahmen der Operation „White Milk“ vom Verfassungsschutz betreut wurde. Das BVT hat ihm auch geholfen, Asyl zu erhalten.