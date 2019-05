Spitalsreform: Tiroler Wende beflügelt steirische Opposition

In Tirol zog sein Parteikollege Tilg jedoch bei einem „Nattersgipfel“ am Dienstag die Notbremse, wohl auch, weil die Gebietskrankenkasse kurz davor von Bord ging und die Umrüstung des Standortes zu einem Pflegeheim nicht länger mittrug. Jetzt soll eine Arbeitsgruppe die Zukunft des Spitals entwickeln, vorerst bleibt es im Vollbetrieb erhalten.

So eine Vorgangsweise fordert die Opposition auch in der Steiermark von der ÖVP-SPÖ-Landesregierung. „Niemand spricht sich gegen eine Reform aus“, beteuert Klimt-Weithaler. „Aber warum nimmt man nicht einfach das Geld in die Hand und baut einen bestehenden Standort aus, statt ein neues Spital zu bauen?“ Der Neubau soll laut Regierungskoalition 250 Millionen Euro kosten.

Politisch hat die gesammelte Opposition aus FPÖ, Grünen und KPÖ derzeit aber wenig in der Hand. Die Volksbefragung im April wurde bereits von ihr initiiert. Rechtlich bindend ist das Ergebnis nicht, die Landesregierung machte überdies schon zuvor große Schritte in Richtung „Leitspital“ : Bereits vor dem Abstimmungstag sicherte sich das Land das gewünschte sechs Hektar große Grundstück in der Gemeinde Stainach-Pürgg im Ennstal.