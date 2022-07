Spionageverdacht: Innenminister Karner bestätigt Ermittlungen

Am Mittwoch hatten sich Staatsanwaltschaft und Polizei in Tirol auf KURIER-Anfrage noch zugeknöpft gegeben. Wie berichtet, hat die Exekutive in Tirol zwei Häuser gestürmt und drei Personen verhaftet, die 800 Mitglieder der sogenannten Gülen-Bewegung an den türkischen Geheimdienst Milli Istihbarat Teskilati (MIT) verraten haben sollen.

Am Donnerstag bestätigte VP-Innenminister Gerhard Karner, dass gegen drei in Österreich lebende türkischstämmige österreichische Staatsangehörige Anzeigen wegen Spionageverdachts erstattet wurden.