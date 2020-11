Spatzen pfeifen weniger vom Dach: Was der Stadtvogel braucht

Gesichtet

113 Brutvogelarten gibt es aktuell in Wien. Gemeinsam kommen sie auf einen Gesamtbestand von etwa 165.000 Brutpaaren. Der Haussperling ist zahlenmäßig (noch) am häufigsten vertreten. Er nistet in Mauervorsprüngen und hält sich gerne in Büschen auf.

Gefährdet

Starke Bestandsrückgänge gibt es beim Girlitz, einem kleinen Finkenvogel, der Körner frisst und auf Wildgärten angewiesen ist. Stark dezimiert ist auch der Wendehals, eine Spechtart, die in der Lobau, aber auch in größeren Gärten brütet. Der Wendehals ist auf offene, magere Wiesen angewiesen, wo er viele Ameisen findet.

Ausgestorben

Die Krickente dürfte in Wien komplett ausgestorben sein. Um die Jahrtausendwende hat sie noch vereinzelt in der Lobau gebrütet. Sie ist in ganz Österreich stark gefährdet.