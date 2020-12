Souvenirjäger bringen Bergsteiger in missliche Lage

Die Ortstafel der Gemeinde Fucking in Oberösterreich ist nicht das einzig begehrte Gut von Souvenirjägern. Auch die Wegweiser, Hinweisschilder und Markierungen auf einem der beliebtesten Ausflugsberge Ostösterreichs, dem Schneeberg, haben es illegalen Sammlern angetan. In den vergangenen zwei Jahren sind fast 40 Wegweiser auf den Ausflugsrouten und Klettersteigen des höchsten Bergs in Niederösterreich (2.076 Meter) dem Diebstahl zum Opfer gefallen. Nachdem die Bergrettung lange Zeit zugesehen hat, ist dem für die Beschilderung Verantwortlichen nun der Kragen geplatzt.

„Ich bin normalerweise nicht so direkt und eher zurückhaltend mit meinen Kommentaren, aber jetzt reicht es wirklich. Es vergeht fast keine Woche, wo ich nicht einen Wegweiser entdecke, bei dem schon wieder eine wichtige Orientierungstafel fehlt“, erklärt Bergretter Karl Tisch. Er ist auch Mitglied der Lawinenkommission in NÖ und hat ein Buch über den Schneeberg herausgebracht. Deshalb weiß er um die Notwendigkeit der Hinweisschilder zur Orientierung im freien Gelände. „Richtige Wanderer und Bergsteiger sind auf diese Tafeln angewiesen“, so Tisch.