Strafverfahren nach Rettungseinsatz

VonPatrick wammerlFür gewöhnlich riskieren sie selbst ihr Leben, um in Bergnot geratene Menschen in Sicherheit zu bringen. Dieses Mal führte ein Einsatz vom vergangenen Winter Bergretter und einen Notruf-Disponenten sogar bis in den Gerichtssaal. Sie waren die Betroffenen und damit Zeugen eines bedenklichen Zwischenfalles, der im vergangenen Jänner für Schlagzeilen sorgte. Weil ein 54-jähriger Wiener in Begleitung von zwei entkräfteten Frauen sich spätabends am 2.076 Meter hohen Schneeberg (NÖ) partout nicht retten lassen wollte, kam es zu unschönen Szenen.