Sonnigster und trockenster Juli seit Messbeginn

Der bisherige Rekord an Sonnenstunden in einem Monat sei bei 366 Stunden in Stockerau und Neusiedl am See im Juli 2006 gelegen. Im Juli 2013 hätten diesen Wert mehr als fünf Orte übertroffen. "An der Spitze liegt jetzt Andau im Seewinkel mit 400 Sonnenstunden. Diese 400 Stunden sind übrigens 90 Prozent der möglichen Sonnenstunden in einem Juli.“

Blickt man auf die gesamte Temperaturmessgeschichte Österreichs zurück, die bis ins Jahr 1767 zurückreicht, war es nur im Juli 2006 heißer als der Juli 2013. Österreichweit war der Juli 2013 um 2,2 °C wärmer als das Mittel 1981-2010. Genau so warm war auch der Juli 1983. An vielen Wetterstationen der ZAMG wurden auch Temperaturrekorde gebrochen. In Oberösterreich und Salzburg wurden am 28. Juli neue Bundesland-Rekorde erreicht. Die höchste Temperatur des Monats wurde am 28. Juli mit 39,2 °C in Bad Goisern und Waidhofen an der Ybbs gemessen.