Wintereinbruch: Sonne, Nebel und der erste Schnee

Kälte und Frost sind vorerst gekommen, um zu bleiben. Auch am Sonntag werden maximal Temperaturen von 1 bis 7 Grad erreicht. Der Tag begann laut UBIMET von Osttirol über die Steiermark bis zum Burgenland trüb mit Hochnebel und auch am Alpenrand halten sich lokal Nebelfelder. Abseits davon scheint aber von Beginn an häufig die Sonne, vor allem im Westen und Norden.