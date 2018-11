Der Winter hält Einzug: Frost und der erste Schnee

Der Wintereinbruch ist nun endgültig nicht mehr zu leugnen. Am Freitag gab es erstmals in weiten Teilen des Landes Frost und Temperaturen unter dem Nullpunkt. Am Samstag und Sonntag ist es laut UBIMET zwar abseits lokaler Nebelfelder noch sehr sonnig, am Sonntagnachmittag ziehen aus Nordosten aber vermehrt Wolken auf. In der Nacht auf Montag soll es dann besonders im Mühl- und Waldviertel sowie im östlichen und südlichen Bergland ein paar Schneeschauer geben.