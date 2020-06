Rebellen drehen nicht an der Uhr

Wenn am Sonntag die Sonne scheinbar um eine Stunde später untergeht, weil in der Nacht zuvor alle Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgedreht wurden, ist das schon das einzig Positive an der Umstellung auf Sommerzeit. Heute wissen die Experten, dass die Einführung in den 1970er-Jahren nicht die gewünschten Ergebnisse wie Energieersparnis und Erholungsgewinn gebracht haben. Daher bilden sich immer öfter Facebook-Gruppen und Initiativen, um eine europaweite Abschaffung zu erwirken. Darunter sind auch Rebellen, die sich weigern, ihre Uhren umzustellen.

Zilly Bühringer aus Seisenegg im Mostviertel, NÖ, hat ihre Armbanduhr immer auf Sommerzeit gestellt. "So beobachtet man die Zeit bewusster", meint Bühringer. Dass sie das ganze Jahr die Sommerzeit am Handgelenk trägt, macht sich die Aushilfskellnerin im Winter manchmal zunutze: "Wenn lästige Gäste in der Nacht nicht heim wollen, erschrecken sie, wenn sie meine Uhrzeit sehen. Da ist es immer schon eine Stunde später als in Wirklichkeit."

Eine Umstellungsgegnerin ist auch Resi Neuhofer, Sprachrohr der Landwirte im Salzburger Landtag: "Die Zeitumstellung ist eine Herausforderung für die Bauern, die man sich sparen kann." Die Idee, ihre Kühe als Sommerzeit-Rebellen leben zu lassen, habe sie wieder verworfen. "Den Kühen wäre es egal, was der Uhrzeiger anzeigt, aber ich würde zu allen Terminen zu spät kommen."