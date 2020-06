Die kürzeste Nacht des Jahres bringt unsere innere Uhr aus dem Takt

Egal in welche Richtung, die Zeitumstellung bringt unsere innere Uhr alle Jahre wieder ein wenig aus dem Takt. Schlafmediziner Univ.-Prof. Manfred Walzl von der Landesnervenklinik Graz vergleicht die Vorgänge im Körper mit einem "Mini-Jetlag". Die hochkomplexe, von 20.000 Neuronen gesteuerte innere Uhr muss sich neu ausrichten. Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder depressive Verstimmungen sind häufig.

In einer deutschen Studie mit 55.000 Teilnehmern gab ein Viertel an, ein bis zwei Tage müde und weniger leistungsfähig zu sein. Frauen deutlich öfter als Männer. Andere Studien besagen, dass die Häufigkeit von Unfällen und Herzinfarkten steigt. Letzteres relativiert Walzl jedoch. Die Körperfunktionen werden nämlich von den Tageszeiten beeinflusst. Um neun Uhr vormittags steigt etwa der Blutdruck an. "Dies verschiebt sich durch die Zeitumstellung ebenso nach hinten. Aber es wurde nie überprüft, ob es deshalb um zehn Uhr mehr Herzinfarkte gibt."

Wie wir hier exakt funktionieren, ob wir "Lerchen" oder "Eulen" – also Tag- oder Nachtmenschen – sind, ist individuell. Aber die Vorgänge sind in den Genen festgelegt. "Ein Zusammenspiel aus Tag-Nacht-Rhythmus, Hormonen und Botenstoffen", sagt Walzl.