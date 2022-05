So sehen Waldviertler Stadtlofts mit Geschichte aus

Ebendiese „hängende Giebelwand“ hat es Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann schon in jungen Jahren angetan, ihn neugierig auf das gemacht, was sich hinter dem Eingangstor verbirgt, wie er beim „Stadtloft-Frühstück“ in Zwettl erzählt. Allerdings hätten es ihm die vormaligen Besitzerinnen nie gestattet, einen Blick hinein zu werfen. Erst als sie altersbedingt das Gründerzeithaus verkaufen mussten und Gutmann das beste Angebot stellte, durfte er sich ansehen, was er für sein Geld bekommen würde.