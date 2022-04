Hotelboom im Waldviertel: Neue Projekte in Zwettl und Waidhofen

Während in der Waldviertler Bezirkshauptstadt Zwettl das erste Hotel entsteht, sollen in einer weiteren ebenfalls zwei neue Hotels dazukommen. In Waidhofen an der Thaya sollen noch heuer die Pläne für ein Motel in Bahnhofsnähe mit 56 Betten realisiert werden, wie Bürgermeister Josef Ramharter gegenüber dem KURIER bestätigt. „Ich gehe davon aus, dass es 2023 in Betrieb gehen kann.“