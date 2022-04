Sieben Grillanzünder an verschiedenen Stellen des Hauses hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Der neu errichtete Holzriegelbau im Wienerwald stand binnen kurzer Zeit lichterloh in Flammen. Das war am 21. Februar vergangenen Jahres.

Am Mittwoch hatte die Brandstiftung ein gerichtliches Nachspiel. Ein Ehepaar, dass das schlüsselfertige Einfamilienhaus für sich errichten ließ, muss sich am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Brandstiftung und versuchten Versicherungsbetruges verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft soll das Pärchen nach einem monatelangen Konflikt mit den ausführenden Baufirmen die Nerven verloren und versucht haben, das Gebäude warm abzutragen, um an die Versicherungssumme zu kommen.