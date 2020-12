So bereiten sich die Länder auf den Skistart vor

In Hinterstoder hofft man noch auf die Möglichkeit, die Toiletten der Gastronomie benützen zu dürfen. Prinzipiell sei die nötige Infrastruktur für kleine oder große Geschäfte aber auch an den Liftstationen gegeben. Gibt es eine Schlange, muss Abstand gehalten und eine FFP2-Maske getragen werden. „Wir haben bereits einige davon bestellt“, sagt Holzinger. „Prinzipiell ist aber jeder aufgefordert, seine eigene FFP2-Maske mitzubringen“, appelliert er an die Skifahrer.

Am Mölltaler Gletscher überlegt man, Masken an den Mittelstationen zu verkaufen: „Tatsächlich ist es ja so, dass die Masken feuchtigkeitsempfindlich sind. Falls also jemand Probleme hat, kann er sich gegebenenfalls eine neue besorgen“, sagt Adolf Gugganig, technischer Betriebsleiter des Mölltaler Gletschers. Ob der Betrieb angesichts dieser Regeln und Vorschriften überhaupt rentabel ist, werde sich erst zeigen. Was den Mölltaler Gletscher betrifft, sieht er derzeit keine großen Probleme. „Wenn Skifahren auch in niederen Lagen möglich ist, werden nicht viele Skifahrer zu uns kommen“, sagt er.