Länder ringen mit Bund um Ski-Verordnung

Die Öffnung der Skigebiete bringt nicht nur (Vor)-freude mit sich, sondern vor allem Fragezeichen. Denn nach wie vor fehlt die endgültige Verordnung vom Bund, weshalb auch die darauf basierenden Verordnungen der Länder auf sich warten lassen (müssen). Die Skigebiete tappen deshalb im Dunkeln. Bis spätestens Dienstag soll jedoch Klarheit geschaffen werden.

Am Freitag kündigte die Bundesregierung trotz des dritten Lockdowns ab 26. Dezember an, dass die Skigebiete ab Heiligen Abend öffnen dürfen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Anpassung an die aktuelle Coronaverordnung, die jedoch noch in Ausarbeitung ist. Mindestanforderungen dürften die FFP2-Tragepflicht in und bei Skiliften und Abstandhalten beim Anstellen werden.