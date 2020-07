Sloweniens Präsident in Kärnten: Einst Feinde, jetzt Freunde

Bei seinem Besuch in Kärnten hat Sloweniens Staatspräsident Borut Pahor am Donnerstag ebenso wie der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) den Wert des Miteinander hervorgehoben. Beide betonten bei einem gemeinsamen Pressestatement in Klagenfurt die Wichtigkeit, "das Miteinander zwischen Völkern und Staaten zu stärken", wie es Pahor formulierte.

Kaiser ging in seinen Ausführungen auf das 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober ein. Dabei strich er die in Kärnten organisierten Veranstaltungen zum Jubiläum hervor, von denen ein Großteil in beiden Landessprachen gestaltet wird. Aus der Vergangenheit und Gegenwart solle Kraft geschöpft werden um eine Zukunft zu gestalten, in der das Gemeinsame allen Bereichen vorangestellt wird, so Kaiser. Er sei sich auch der historischen Bedeutung des 10. Oktober bewusst: "Und ebenso der Verantwortung, gemeinsam zu zeigen, dass aus einer ehemals befehdeten Region eine Friedens- und Kooperations-Region im Herzen Europas geworden ist."