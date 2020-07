Kärntner Volksabstimmung für slowenischen Abgeordneten illegitim

Nichts wissen will Jelinčič von einer Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien, die von Österreich seit Jahrzehnten vergeblich gefordert wird. „Die Altösterreicher können nicht anerkannt werden, weil sie keine autochthone (ansässige, Anm.) Minderheit sind. In Slowenien leben auch Menschen aus Tunesien, und wir haben deshalb auch keine tunesische Minderheit“, zog der SNS-Chef einen drastischen Vergleich.

Scharfe Kritik an Präsidenten

Kritik übte Jelinčič am Versöhnungsakt Pahors mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella am morgigen Montag. Pahor „wird dort, wo die Faschisten feiern, einen Kranz niederlegen“, sagte der slowenische Politiker mit Blick auf die umstrittene Gedenkstätte in Basovizza, wo Opfer kommunistischer Nachkriegsverbrechen liegen sollen. Gleichzeitig würden slowenische Freiheitskämpfer in Italien immer noch als „Terroristen“ verunglimpft.

Das Gedenken der beiden Präsidenten findet anlässlich des 100. Jahrestages des Niederbrennens des slowenischen Volkshauses (Narodni dom) in Triest statt. Das wiedererrichtete Gebäude soll unter den Augen der beiden Staatsoberhäupter der slowenischen Volksgruppe zurückgegeben werden.

FPÖ fordert Entschuldigung

„Wir leben mit der slowenischen Minderheit in Kärnten ein harmonisches Miteinander und das soll auch so bleiben“, zeigte sich heute Kärntens FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann verärgert über Aussagen des slowenischen Parlamentsabgeordneten. Darmann fordert eine Entschuldigung von Sloweniens Staatspräsident Borut Pahor für die Äußerungenen von Jelincic. Vor allem der Vorwurf, das Votum sei nicht legetim gewesen sowie der Vergleich der deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien mit Menschen aus Tunesien, waren Darmann ein Dorn im Auge.