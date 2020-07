Kärntner Landeshauptmann arbeitet im Home Office

Er ist in Quarantäne, weil er mit einer Corona-Infizierten in Kontakt war. Wie der Landespressedienst am Samstag mitteilte, wird Kaiser an der Regierungssitzung am Dienstag per Videoschaltung teilnehmen.

Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, sagte am Samstag, Personen, die vor dem freitägigen Coronatest mit Kaiser Kontakt gehabt hatten, müssten sich nicht sorgen, laut Auskunft von Experten sei es nicht möglich, dass sie angesteckt worden sind. Wann die häusliche Absonderung wieder aufgehoben wird, steht noch nicht fest.

Bildungsdirektor ebenfalls in Quarantäne

Wie am Samstag bekannt wurde, musste sich auch Bildungsdirektor Robert Klinglmaier in Quarantäne begeben. Ein erster Abstrich wurde bereits abgenommen – das Ergebnis ist negativ. „Ich werde aber selbstverständlich die weiteren Tests, die in einer solchen Situation nötig sind, abwarten, und in der angeordneten Quarantäne bleiben“, lässt Klinglmair ausrichten.