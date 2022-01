Skilehrer: Der Pistenkasperl hat ausgedient

18 Tausend

Schneesportlehrer sind in Österreichs Skischulen tätig. Die meisten in Tirol (7.000) und Salzburg (5.000). In diesen beiden Tourismusbundesländern befinden sich auch mehr als zwei Drittel der über 600 Skischulen im ganzen Land

30 bis 40 Prozent

der Skilehrer kommen jedes Jahr aus dem Ausland. Je nach Gästeschicht im jeweiligen Urlaubsland etwa aus den Niederlanden oder Großbritannien. Sie unterrichten dann vor allem Kinder aus diesen Herkunftsmärkten, mit denen es gilt, in ihrer Landessprache zu kommunizieren