Skifahrer brach Deutschem in Tirol die Nase

Bei dem 23-Jährigen handelte es sich um den Freund der Verletzten. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, der Deutsche fuhr selbst zu einem Arzt.

Schwere Kopfverletzungen

Darüber hinaus ereigneten sich in Sölden am Freitag zwei schwere Skiunfälle. Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Wintersportlern wurde ein 22-jähriger Niederländer schwer verletzt. Weiters wurde eine 18-jährigen Polin nach einer Kollision mit einem 43-jährigen Briten mit Kopfverletzungen in eine Privatklinik gebracht, der Brite erlitt eine schwere Verletzung und wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Zams geflogen.