Skandal in Vorarlberg: Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Wallner

4.500 Euro sollen an das Rote Kreuz gespendet worden sein, allerdings weiß das Rote Kreuz nichts davon. Wallner kündigte nicht zuletzt aufgrund dieser Vorgänge eine externe Prüfung des Wirtschaftsbunds an. „Es muss jetzt alles im Wirtschaftsbund durchleuchtet werden“, stellte er am Freitag gegenüber den Vorarlberger Nachrichten fest.

Gegen den Landeshauptmann wurde noch vor dem Wochenende - in Form einer eidesstattlichen Erklärung, aber anonym - der Vorwurf laut, er habe bei einem Betriebsbesuch selbst um Inserate geworben und dafür politisches Entgegenkommen versprochen. Wallner wies diese Darstellung scharf als „glatte Lüge“ zurück.

Neue Vorwürfe

„Ich bin kein Inseratenkeiler für den Wirtschaftsbund“, betonte er. In den Salzburger Nachrichten wurde am Samstag eine eidesstattliche Erklärung des früheren Vorarlberger ÖGB-Chefs Norbert Loacker zitiert, der berichtete, er selbst sei von Wallner nie direkt auf Inserate in der Wirtschaftsbund-Zeitung angesprochen worden, aber er habe von anderen Unternehmern davon gehört, „dass auch er um Inserate wirbt“.

Anschließend an den VN-Bericht vom Freitag erfolgte die Rücktrittsaufforderung an Wallner aus den Vorarlberger Oppositionsreihen. FPÖ, SPÖ und NEOS verlangten unabhängig voneinander Wallners Abgang als Regierungschef.

„Aufgrund der bis jetzt insgesamt bekannt gewordenen Machenschaften ist ein Verbleib von Landeshauptmann Wallner in Wahrheit nicht mehr vorstellbar“, sagte FPÖ-Obmann Christof Bitschi. Die SPÖ sah einen Rücktritt als „unumgänglich“ an, NEOS-Parteichefin Sabine Scheffknecht forderte darüber hinaus auch den Rücktritt von Tittler.