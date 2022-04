ÖVP-Finanzen: Vorarlberger Grüne halten ÖVP vorerst die Treue

Derzeit erkenne man erst Konturen des gesamten Bildes, so Hammerer über "die größte Krise des Koalitionspartners seit seinem Bestehen". "Das Vertrauen hat natürlich gelitten", räumte sie ein. Man vertraue dem Rechtsstaat, dieser müsse nun zunächst seine Arbeit tun. Dann könne eine Beurteilung erfolgen, auch die politische Aufarbeitung beginne erst. Der dringliche Antrag der Opposition beim Sonderlandtag sei nicht viel weitergehend als das, was das neue, "österreichweit schärfste" Parteienförderungsgesetz, das derzeit ausgearbeitet wird, vorsehe. Dazu gehörten unter anderem umfassende Prüfrechte für den Landesrechnungshof. Das Gesetz müsse nun raschestmöglich auf den Weg gebracht werden. Auf die Frage, ob die Grünen einen U-Ausschuss zur Causa unterstützen würden, meinte Hammerer: "Grundsätzlich natürlich. Wir stehen einer Aufklärung nicht im Weg".

Zadra betonte, dass die Grünen in Sachen Wirtschaftsbund-Inserate seit langem Aufklärung verlangt hätten. So habe etwa die Grüne Wirtschaft diese schon vor Jahren im Wirtschaftsparlament thematisiert, auch habe es dazu Anträge im Landtag gegeben. Damals sei seitens der ÖVP alles abgeblockt worden. Über die Causa dürfe aber nicht vergessen werden, dass man sich derzeit geopolitisch in einer außerordentlichen Situation befinde. Mit der Pandemie, dem Ukraine-Krieg, der Energie-Krise, dem Klimawandel und der Teuerung gebe es gleich mehrere Krisen. "Die Leute haben große Sorgen und wir haben eine staatspolitische Verantwortung", betonte Zadra das Bemühen, weiter regieren zu wollen.