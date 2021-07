Sind Feuerwerke besser als ihr Ruf?

Diese Zahl stützt sich auf eine Studie aus dem Vorjahr, die bisher in den Medien recht wenig Beachtung fand. "Unsere Branche ist eine beliebte Zielscheibe", findet Jost. Zuletzt wurde im Burgenland darüber diskutiert, ob das tägliche Feuerwerk der Seefestspiele Mörbisch in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch notwendig ist. Antwort: In diesem Fall ja, weil das Arrangement schon für 2020 bestellt wurde und der ausführende Betrieb andernfalls Insolvenz anmelden müsste.