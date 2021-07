Kritik am Feuerwerk in Mörbisch, aber die Raketen verhindern eine Insolvenz

Abgesehen von der akuten Brandgefahr für den nahe gelegenen Schilfgürtel gehe auch um „die gewaltigen Feinstaubmengen, die sich in der Lunge sammeln“, sagt Petrik und fordert einen Stopp des Feuerwerks am Neusiedler See.

Tatsächlich kam es im letzten Aufführungsjahr vor Corona, also 2019, zu einem Schilfbrand in unmittelbarer Nähe der Festivalbühne. Damals konnte allerdings nicht geklärt werden, ob das Feuerwerk oder andere Umstände für den Brand verantwortlich waren.