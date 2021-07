Trockenheit beschert Burgenlands Bauern dürre Bilanz

Unwetterschäden

Die Hagelversicherung meldete im Vorjahr burgenlandweit einen Gesamtschaden von insgesamt zehn Millionen Euro durch Hagel, Sturm, Frost, Dürre und Überschwemmungen. Etwa 80 Prozent der Bauern sind hagelversichert, 70 Prozent von ihnen auch gegen andere Elementarereignisse

100 Kilogramm

Ertrag verliert ein Weizenfeld pro Hektar bei nur einem Hitzetag mit einer Temperatur von über 30 Grad

Klimawandel

Die meisten Sonnenstunden im heurigen Juni gab es laut ZAMG in Podersdorf (376), Andau und Neusiedl am See (jeweils 375) – der bisherige Österreichrekord lag bei 370 Sonnenstunden im Jahr 2019 in Schwechat

160.000 Hektar

Ein Blick nach Niederösterreich zeigt eine ähnliche Problematik wie im Burgenland: Relativ viel Ackerland und Weinkulturen wären noch potenziell bewässerbar; 100.000 Hektar werden bereits bewässert